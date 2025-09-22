В России оценили, могут ли дети столкнуться с аутизмом из-за парацетамола

Связь между употреблением парацетамола беременными женщинами и развитием аутизма у новорожденных, о которой заявили в США, не доказана научно. Об этом НСН заявил директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.

Он отметил, что подобные изречения периодически возникают в средствах массовой информации, в том числе в США. Беспалов уточнил, что парацетамол, как и другие лекарства, нельзя назвать безопасным, потому что он требует особых условий применения, а также имеет побочные эффекты, особенно при передозировке.

«Этот препарат очень старый, он изучен вдоль и поперек. Каких-то неожиданностей он вызывать не должен, но это вещество для организма чужеродное. Оно не бывает абсолютно безопасным, таких препаратов в природе просто не существует. Его прием связан с определенным риском, и нужно эти риски трезво оценивать и не злоупотреблять», — указал он.

Накануне The Washington Post писала, что глава Минздрава США Кеннеди-младший планирует связать аутизм с парацетамолом. По данным издания, американские федеральные органы в сфере здравоохранения планируют предостеречь беременных от использования препарата на основе парацетамола «Тайленола» на ранних сроках беременности в отсутствие повышенной температуры. Одновременно в администрации президента США Дональда Трампа планируют продвигать препарат «Лейковорин» в качестве лекарства от аутизма.

