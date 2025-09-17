На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Били и душили»: на водителя автобуса набросились пассажиры после замечания в свой адрес

В Барнауле пассажиры избили водителя автобуса за просьбу оплатить проезд
true
true
true

В Барнауле конфликт между пассажирами автобуса и водителем закончился для последнего обращением за медицинской помощью. Об этом сообщает Telegram-канал «В КУРСЕ 22 | Барнаул».

Инцидент произошел в автобусе маршрута №10. Судя по кадрам опубликованного каналом видео, на водителя общественного транспорта набросились сразу несколько мужчин: они зажали ему шею, выволокли из салона и уложили на спину.

По словам очевидцев, конфликт начался с того, что водитель покинул свое кресло и потребовал у пятерых пассажиров оплатить проезд. Те якобы вместо того, чтобы приобрести билеты, стали оскорблять мужчину, а затем набросились на него с кулаками.

На место ЧП вызвали полицию. Водителю потребовалась медицинская помощь, его осмотрела скорая.

«Органами МВД по данному факту возбуждено уголовное дело, следственное управление СК России по Алтайскому краю ходатайствует о передаче материалов в свое производство», — рассказали в Следственном комитете России.

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Алтайскому краю Колесниченко И.В. доложить ему об обстоятельствах случившегося.

Ранее в Сочи на видео сняли, как водитель разнимал избивавших друг друга пассажиров.

