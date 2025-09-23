На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Красноярске павильон повис на краю склона после обрушения грунта

В Красноярске ларек накренился на склоне из-за прорыва трубы
В Красноярске ларек накренился на склоне улицы Никитина и оказался почти в воздухе. Кадры с частично провалившимся под землю павильоном от очевидца опубликовал Telegram-канал «Борус. Люди».

Местные жители рассказали корреспондентам ТВК, что причина крена — прорыв трубы, который размыл грунт под павильоном. Люди опасаются, что ларек может соскользнуть по склону, а внизу находятся несколько зданий, оказавшихся в зоне риска.

По словам красноярца, аварийные службы были вызваны более 40 минут назад, но на место так и не приехали, а вода не перекрыта. Рядом с накренившимся павильоном припаркован автомобиль, стоящий буквально в нескольких метрах от края склона. Депутат Заксобрания Илья Зайцев передал информацию о ситуации главе Советского района и в ГИБДД.

В результате обрушения грязевой поток также затопил коттедж, который сдается в аренду. Жильцы находились дома во время происшествия и проснулись от громкого шума обвала. По данным владельца, в дом попали вода и грязь, а причиной стали повреждения канализации. На месте работают специалисты и представители мэрии, территорию оградили лентой.

Ранее в Орске стадион ушел под землю.

