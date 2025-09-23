В Москве спасли шарпея, который не мог видеть из-за складок кожи над глазами

В Советской ветклинике специалисты помогли 4,5-месячному щенку шарпея по кличке Лорд, который плохо видел из-за кожных складок на голове. Об этом «Москве 24» рассказали в столичной госветслужбе.

В ведомстве уточнили, что он попал на прием к хирургу-офтальмологу Наталье Павловой. Она выяснила, что характерные для этой породы кожные складки у пациента были избыточными и полностью закрывали глаза, из-за чего у него развились хронический кератит и эрозия роговицы.

«Сначала складки пробовали зафиксировать временными швами в надежде на то, что с возрастом у щенка они придут в норму, но результата это не дало. «Поднять веки» удалось только после радикальной пластической операции: хирург подтянула кожу и убрала фрагмент размером около 30 на 15 см, чтобы глаза открылись», — добавили в госветслужбе.

После операции и терапии состояние щенка улучшилось, теперь он видит хорошо.

В июле в Москве ветеринары провели операцию коту, который страдал от редкого заболевания глаза. Кот по кличке Бусик попал на прием к офтальмологу ветучастка Красная Пахра в ТиНАО Алексею Петухову, когда у него появился пузырь на глазу. В ходе осмотра ветеринары поставили ему диагноз «буллезная кератопатия».

Ранее ветеринар ответил, могут ли кошки распознавать недомогания людей.