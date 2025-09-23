Врач назвала пять заболеваний, которые чаще всего обостряются осенью

Осенью в больницах резко возрастает количество пациентов, которые обращаются за медпомощью из-за обострения определенных заболеваний. Это происходит на фоне смены температурного режима, атмосферного давления и сокращения светового дня, пояснила врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина. Погодные перепады и необходимость вернуться к работе после летних отпусков вызывают стресс организма, отметила она в беседе с RT.

О том, что осенью здоровье человека подвергается дополнительным испытаниям, предупредила также в беседе с газетой «Известия» врач-педиатр, врач общей практики ИНВИТРО Елена Алексенцева. Она подчеркнула, что особенно уязвимы в этот период люди с хроническими заболеваниями, в частности – с сердечно-сосудистыми проблемами, гипертоники, люди, страдающие от ишемической болезни сердца. Для поддержания здоровья врач призвала россиян соблюдать режим дня и уделять достаточное время восстановлению.

Что касается частоты обращений к врачам, то первое место по распространенности обострений занимают заболевания дыхательных путей, включая ОРВИ и грипп, рассказала Уланкина. Это связано с тем, что холод и сырость ослабляют организм, делая его восприимчивее к вирусам, пояснила медик. Далее по распространенности следует сезонная аллергия, которая очень часто проявляется именно осенью.

«Некоторые люди могут испытывать неприятные симптомы из-за повышенной чувствительности к плесневым грибкам, которые активно размножаются в опавшей листве, а также к пылевым клещам в помещениях», — объяснила специалист.

Следующая частая причина обращения россиян к врачу – это обострения воспалений ЖКТ и расстройства пищеварения. На это влияет изменение режима питания, смена рациона на более тяжелый и калорийный, а также эмоциональное и психологическое состояние – например, депрессия напрямую сказывается на секреции желудочного сока и моторике кишечника.

Кроме того, обостряются осенью заболевания опорно-двигательного аппарата, в том числе артриты и артрозы. Это, по словам врача, происходит из-за высокой влажности и холода, на фоне чего в суставах запускаются воспалительные реакции.

И еще одно характерное для осени заболевание – это сезонная хандра, к которой приводит нехватка солнечного света, из-за нарушается выработка мелатонина и серотонина. По этим причинам многие сталкиваются с апатией, упадком сил, снижением функций иммунной системы, что, в свою очередь, грозит обострением прочих недугов, заключила врач.

