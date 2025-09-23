Названы опасные заболевания, на которые могут указывать ночные судороги ног

Ночные судороги могут быть как следствием достаточно безобидных причин, так и сигналом очень серьезных нарушений в работе организма, в том числе сердца и головного мозга. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» предупредила врач-невролог «СМ-Клиника» Наира Курбанова.

Специалист пояснила, что под судорогами понимаются непроизвольные и зачастую весьма болезненные сокращения мышц. Чаще всего они локализуются в области икр, реже — в бедрах или стопах. Если говорить об относительно безобидных причинах ночных судорогах, то могут быть: недостаток жидкости в организме, слишком сильные физические нагрузки, резкие перепады температуры, избыточное употребление соли и нарушение электролитного баланса.

«Если такие приступы повторяются регулярно, это может быть тревожным признаком поражения периферических нервов, патологических изменений в спинном или головном мозге, а также патологий эндокринных органов. Кроме того, подобные симптомы нередко сопровождают патологии печени, почек, сердца и сосудов», — подчеркнула врач.

Врач также отметила, что иногда судороги связаны с приемом определенных медикаментов. В редких случаях причиной может быть наследственная предрасположенность.

В заключение невролог предупредила, что легкомысленно относиться к такому симптому нельзя. Чтобы не упустить развитие опасных заболеваний, важно своевременно обратиться к специалисту и пройти обследование для выявления точной причины.

