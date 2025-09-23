На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам назвали простые способы, как отличить психологический голод от физиологического

Врач Романенко: непреодолимая тяга к еде говорит о психологическом голоде
Iryna Inshyna/Shutterstock/FOTODOM

Многим знаком такой способ борьбы со стрессом, как его заедание. И не всегда человек может отличить настоящий аппетит от психического желания. О том, по каким признакам это можно сделать, «Газете.Ru» рассказала врач-психотерапевт «СМ-Клиника» Юлия Романенко.

Первый признак — спонтанность. Если человек ест три раза в день, но между приемами пищи внезапно возникает мысль — «хочу шоколадку», «может сходить за чем-то вкусным» — чаще всего это скрывает какую-то пропущенную эмоцию.

Второй признак — непреодолимая тяга, которую сложно контролировать. Мысль о еде просто завладевает человеком. А физическая потребность в еде, в свою очередь, не такая невыносимая.

Третий признак — локализация чувства голода. Если человек прислушается к физическим ощущениям и будет честен с собой, то, скорее всего, обнаружит, что он не голоден, что его желудок не ощущается пустым.

«Для тех, у кого хороший контакт с телом, будет просто почувствовать, что голод психологический ощущается где-то на уровне горла, шеи, головы. Если опустить внимание в область живота, его там не будет», — объяснила Романенко.

Четвертый признак — если хочется какого-то конкретного вкуса, скорее всего, голод психологический. При физическом голоде есть готовность употреблять разнообразную пищу. А эмоции, которым необходим быстрый дофамин, обычно требуют сладкого или «вредного».

Ранее психолог объяснила, зачем люди балуют себя едой.

