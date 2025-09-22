Крокодил утащил мужчину под воду прямо на глазах у его отца

В Малайзии крокодил утащил мужчину под воду на глазах у его отца

В Малайзии крокодил утащил 32-летнего мужчину под воду и съел прямо на глазах у его 71-летнего отца. Об этом сообщает Sarawak Edition.

Инцидент произошел 15 сентября в деревне Лубок-Пунггор. Пожилой мужчина по имени Судин Чи вступил в схватку с рептилией, пытаясь спасти своего сына Ахмада Альзадхри Судина — рептилия схватила его родственника и потащила под воду. Находившийся поблизости очевидец услышал крики и плеск воды и увидел борьбу мужчины с крокодилом, однако ему так и не удалось помочь своему сыну.

В результате нападения мужчина был съеден рептилией и до сих пор числится пропавшим без вести. Его отец выжил, но находится в тяжелом психологическом состоянии. Поиски мужчины, ставшего жертвой нападения, продолжаются.

