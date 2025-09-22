На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Крокодил утащил мужчину под воду прямо на глазах у его отца

В Малайзии крокодил утащил мужчину под воду на глазах у его отца
close
Depositphotos

В Малайзии крокодил утащил 32-летнего мужчину под воду и съел прямо на глазах у его 71-летнего отца. Об этом сообщает Sarawak Edition.

Инцидент произошел 15 сентября в деревне Лубок-Пунггор. Пожилой мужчина по имени Судин Чи вступил в схватку с рептилией, пытаясь спасти своего сына Ахмада Альзадхри Судина — рептилия схватила его родственника и потащила под воду. Находившийся поблизости очевидец услышал крики и плеск воды и увидел борьбу мужчины с крокодилом, однако ему так и не удалось помочь своему сыну.

В результате нападения мужчина был съеден рептилией и до сих пор числится пропавшим без вести. Его отец выжил, но находится в тяжелом психологическом состоянии. Поиски мужчины, ставшего жертвой нападения, продолжаются.

Ранее морской лев едва не утащил девятилетнюю школьницу под воду в Калифорнии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами