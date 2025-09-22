Женщина сломала шею после того, как неудачно зевнула

Женщина из Англии сломала шею после того, как неудачно зевнула, пишет Daily Mail.

Как рассказала Хейли Блэк, ухаживая за новорожденной дочерью, она инстинктивно зевнула, глядя на ребенка. В этот момент она почувствовала «электрический разряд» и мучительную боль.

«Я сразу поняла, что случилось что-то ужасное», — вспоминает женщина.

Несмотря на заверения мужа, что все в порядке, Хейли настояла на вызове скорой помощи. В больнице первоначальное сканирование не выявило проблем, и медперсонал скептически отнесся к ее жалобам. Однако дальнейшие обследования показало, что в результате зевка у нее произошел перелом шейных позвонков, что привело к параличу правой стороны тела.

Врачи сообщили, что Блэк, что она вряд ли сможет ходить, однако после экстренной операции функции тела удалось восстановить, но последствия от травмы остались на всю жизнь.

«Восстановление было долгим и физически, и эмоционально. Мне пришлось заново учиться ходить», — рассказывает британка.

У нее также развились фибромиалгия и невралгия, а каждое движение до сих пор сопровождается болью. Инцидент имел «разрушительные» финансовые последствия для семьи, а теперь Хейли не может работать полный день и вынуждена постоянно принимать лекарства.

