Врач рассказала, на какие заболевания может указывать зевота

Daily Mail: постоянная зевота может указывать на астму или долгий COVID-19

Навязчивая зевота может сигнализировать о проблемах с дыханием, появляющихся из-за астмы и «долгого ковида». Об этом изданию Daily Mail рассказала британский терапевт Элли Кэннон.

Врач объяснила, что зевота является одним из симптомов расстройства дыхания, наряду с постоянным кашлем и ощущением нехватки воздуха.

Дыхание контролируется мышцами грудной клетки и диафрагмой — другой большой мышцей, расположенной под легкими. Их нормальная работа позволяет человеку не задумываться о паттернах своего дыхания большую часть времени. Исключение составляет время, проведенное на тренировках или занятиях вокалом. По этой причине дисфункциональное дыхание в повседневной жизни часто становится заметным.

Доктор Кэннон отметила, что зевота может быть признаком затянувшегося COVID-19. Это состояние, при котором организму не удается полностью побороть коронавирус, и инфекция продолжает оказывать негативное влияние на органы и системы, включая дыхательную.

Также постоянное желание зевнуть может предшествовать дебюту астмы во взрослом возрасте. Из-за сужения дыхательных путей в кровь поступает меньше кислорода, и организм старается получить его за счет более глубоких вздохов и даже зевков.

Врач добавила, что при появлении длительных проблем с дыханием необходимо проконсультироваться с терапевтом. Лечение «основного» заболевания должно помочь избавиться от зевоты.

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