Россиянин три недели ходил на костылях на 9-й этаж из-за сломанного лифта и не выжил

Сломанный в подъезде лифт стал причиной летального исхода для красноярца
Telegram-канал Kras Mash

В Красноярске мужчина пешком поднимался девятый этаж из-за сломанного лифта и не выжил. Об этом соседи пострадавшего рассказали Telegram-каналу Kras Mash.

Накануне красноярца нашли без признаков жизни в его квартире в многоэтажке на улице Щорса. До этого он три недели был вынужден пешком подниматься на свой этаж из-за неисправного лифта.

Мужчина страдал от старой травмы, полученной на стройке, и жаловался на боль в ногах. Через неделю регулярных спусков и подъемов он достал костыли, но это не принесло облегчения. В итоге его сердце остановилось.

Жильцы дома уже трижды обращались в прокуратуру, чтобы обязать управляющую компанию вернуть лифты в рабочее состояние, но так и не добились результата.

Ранее грузовой лифт придавил 17-летнего подростка в Махачкале.

