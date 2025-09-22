Россиянин три недели ходил на костылях на 9-й этаж из-за сломанного лифта и не выжил

В Красноярске мужчина пешком поднимался девятый этаж из-за сломанного лифта и не выжил. Об этом соседи пострадавшего рассказали Telegram-каналу Kras Mash.
Накануне красноярца нашли без признаков жизни в его квартире в многоэтажке на улице Щорса. До этого он три недели был вынужден пешком подниматься на свой этаж из-за неисправного лифта.
Мужчина страдал от старой травмы, полученной на стройке, и жаловался на боль в ногах. Через неделю регулярных спусков и подъемов он достал костыли, но это не принесло облегчения. В итоге его сердце остановилось.
Жильцы дома уже трижды обращались в прокуратуру, чтобы обязать управляющую компанию вернуть лифты в рабочее состояние, но так и не добились результата.
Ранее грузовой лифт придавил 17-летнего подростка в Махачкале.