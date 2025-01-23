Мужчина избивал и шантажировал супругу из-за размера приданого

В Индии размер приданого стал причиной для насилия в семье молодоженов из штата Трипура. Об этом сообщает The Times of India.

По словам потерпевшей М. Дж. Дифи, узами брака она и ее партнер Кришнарадж связали себя весной 2022 года, но жить вместе начали только в декабре того же года, когда она закончила учиться на доктора. Поначалу все было в порядке, но через некоторое время, как утверждает женщина, ее муж стал требовать увеличить размер приданого. При этом, как заверяет потерпевшая, ее родители и так передали ее супругу и его семье значительную сумму и часть недвижимости во время свадьбы.

Супруг регулярно избивал и шантажировал жену из-за имущественного вопроса. Это продолжалось около года. Затем женщина в сопровождении отца отправилась в родовое гнездо мужа, чтобы решить их конфликт мирным способом. Но ничего не вышло. Ее супруг вновь вышел из себя и набросился на нее. В результате женщина получила перелом руки, а также множественные травмы других частей тела.

После этого семья потерпевшей обратилась в полицию.

Ранее в Индии женщина выбросила двух сыновей из окна после ссоры с мужем.