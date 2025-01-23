Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мужчина избивал и шантажировал супругу из-за размера приданого

В Индии мужчина избивал и шантажировал супругу из-за размера приданого
close
Global Look Press

В Индии размер приданого стал причиной для насилия в семье молодоженов из штата Трипура. Об этом сообщает The Times of India.

По словам потерпевшей М. Дж. Дифи, узами брака она и ее партнер Кришнарадж связали себя весной 2022 года, но жить вместе начали только в декабре того же года, когда она закончила учиться на доктора. Поначалу все было в порядке, но через некоторое время, как утверждает женщина, ее муж стал требовать увеличить размер приданого. При этом, как заверяет потерпевшая, ее родители и так передали ее супругу и его семье значительную сумму и часть недвижимости во время свадьбы.

Супруг регулярно избивал и шантажировал жену из-за имущественного вопроса. Это продолжалось около года. Затем женщина в сопровождении отца отправилась в родовое гнездо мужа, чтобы решить их конфликт мирным способом. Но ничего не вышло. Ее супруг вновь вышел из себя и набросился на нее. В результате женщина получила перелом руки, а также множественные травмы других частей тела.

После этого семья потерпевшей обратилась в полицию.

Ранее в Индии женщина выбросила двух сыновей из окна после ссоры с мужем.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами