Полиция застрелила подростка, подозреваемого в краже велосипеда в Нидерландах

В Нидерландах полиция застрелила подростка после вооруженного ограбления
Oliver Berg/Global Look Press

Полиция Нидерландов застрелила 15-летнего подростка после сообщения о вооруженном ограблении. Об этом сообщил NL Times.

Инцидент произошел в ресторане McDonald's в городе Капелле-ан-ден-Эйссел под Роттердамом. Стрельбе предшествовала кража фэтбайка, в ходе которой подозреваемый, предположительно, применил огнестрельное оружие.

Правоохранители требовали подозреваемого бросить оружие, но он не послушал их и попытался убежать, после этого они выстрелили. Многие люди, в том числе маленькие дети, стали свидетелями произошедшего. В связи с этим независимая следственная служба проведет расследование по факту применения силы.

Личность жертвы была установлена ​​лишь спустя несколько часов после того, как мэр города Йост Манусама обнародовал подробности. О состоянии жертвы ограбления не сообщается. Полиция арестовала еще двух человек в связи с происшествием.

До этого сообщалось, что в Батайске пожилой мужчина открыл стрельбу по детям из-за прыжков по гаражам.

Ранее в Вашингтоне застрелили израильских дипломатов.

