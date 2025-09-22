Полиция застрелила подростка, подозреваемого в краже велосипеда в Нидерландах

Полиция Нидерландов застрелила 15-летнего подростка после сообщения о вооруженном ограблении. Об этом сообщил NL Times.

Инцидент произошел в ресторане McDonald's в городе Капелле-ан-ден-Эйссел под Роттердамом. Стрельбе предшествовала кража фэтбайка, в ходе которой подозреваемый, предположительно, применил огнестрельное оружие.

Правоохранители требовали подозреваемого бросить оружие, но он не послушал их и попытался убежать, после этого они выстрелили. Многие люди, в том числе маленькие дети, стали свидетелями произошедшего. В связи с этим независимая следственная служба проведет расследование по факту применения силы.

Личность жертвы была установлена ​​лишь спустя несколько часов после того, как мэр города Йост Манусама обнародовал подробности. О состоянии жертвы ограбления не сообщается. Полиция арестовала еще двух человек в связи с происшествием.

