Суд оставил без изменений меру пресечения главе Владимира

Суд оставил в силе арест главы Владимира Наумова, обвиняемого во взяточничестве
true
true
true
close
Дмитрий Наумов/VK

Суд не удовлетворил апелляционную жалобу на меру пресечения, избранную обвиняемому в получении взятки главе Владимира Дмитрию Наумову. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Владимирской области в Telegram-канале.

В заявлении говорится, что Октябрьский районный суд Владимира избрал главе города меру пресечения в виде заключения под стражу. Однако сторона защиты не согласилась с решением инстанции и обратилась с апелляционной жалобой во Владимирский областной суд.

«В ходе ее рассмотрения участвующий в деле прокурор настаивал на сохранении избранной меры пресечения, мотивируя свою позицию тяжестью и общественной опасностью совершенных преступлений, а также тем, что, находясь на свободе, Наумов, с учетом занимаемой должности, может воспрепятствовать производству расследования», — рассказали в надзорном ведомстве.

Там добавили, что Владимирский областной суд согласился с доводами прокурора. В результате инстанция оставила без изменений решение Октябрьского районного суда.

27 августа газета aif.ru сообщила, что сотрудники Федеральной службы безопасности РФ задержали мэра Владимира Дмитрия Наумова. По информации журналистов, силовики вскрыли приемную мэрии и ждали прихода главы города.

22 сентября мужчине предъявили обвинения в получении взятки в особо крупном размере. Следователи выяснили, что Наумов за взятку в размере не менее 1,1 млн рублей содействовал организации незаконной ритуальной деятельности во Владимире.

Ранее журналисты узнали, чем владеет арестованный глава Владимира.

