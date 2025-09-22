На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Петербурге толпа подростков напала на мужчину из-за замечания

Четверо юношей избили петербуржца, сделавшего им замечание за шум ночью
alleks19760526/Shutterstock/FOTODOM

В Санкт-Петербурге подростки подрались с незнакомцем, который сделал им замечание, передает «Фонтанка».

Инцидент произошел в ночь на 21 сентября в Петроградском районе. Молодые люди шумели и мешали спать жителям дома №21 на Бармалеевой улице. Мимо проходил мужчина, который упрекнул подростков за неуважительное поведение, и поплатился.

После короткой перепалки между прохожим и юношами началась драка. Очевидцы вызвали полицию, но петербуржец не стал дожидаться приезда стражей порядка и сам покинул место происшествия. Получил ли он какие-либо телесные повреждения, не уточняется.

Однако известно о задержании четырех юношей. После беседы правоохранители передали несовершеннолетних родителям, а их старшие товарищи провели ночь в камере. Кроме того, на них составили протоколы об административном правонарушении.

Ранее в Крыму подростки разбили камнем голову пассажирке автобуса.

