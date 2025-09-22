Таксист выследил пассажира и заставил кланяться себе в ноги за отмену поездки

В Индии конфликт между водителем такси и пассажиром закончился разбирательством в полиции. Об этом сообщает The Times of India.

Инцидент произошел в городе Хайдарабад 15 сентября. Как рассказал 34-летний потерпевший, он вызвал такси к больнице, куда ездил с племянницей. Мужчина отметил, что почти сразу после назначения машины получил звонок от водителя.

«Перед подачей авто водитель связался со мной и потребовал деньги сверх тарифа», — поделился мужчина.

Он рассказал, что отказался выполнять требование таксиста, отменил заказ и вызвал другую машину. Через несколько минут мужчина увидел, как в его сторону двигается группа из нескольких незнакомцев.

«Один из них ударил меня кулаком в живот, другие унижали меня в присутствии племянницы. Угрожая насилием, они заставили меня встать на колени, кланяться в ноги и извиняться перед таксистом, пока это снимали на камеру», — рассказал потерпевший.

Позже видео появилось в соцсетях, где его автор заявил, что пассажир был пьян. Потерпевший заявил, что это клевета и обратился в правоохранительные органы. В деле разбирается полиция.

