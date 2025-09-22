Мужчина 33 года пьет только машинное масло, утверждая, что это спасает его от болезней

Житель индийского штата Карнатака, получивший прозвище «масляный человек», стал популярным в сети после того, как заявил, что последние 33 года заменяет обычную пищу и воду машинным маслом, пишет World of Buzz.

По словам индийца, он потребляет до восьми литров масла в день, уверяя, что у него нет никаких проблем со здоровьем. Когда люди предлагают ему традиционную еду — рис или чапати — он вежливо отказывается, настаивая на своем необычном «рационе».

Мнения пользователей соцсетей о питании мужчины разделились: одни выражают недоверие, другие отпускают шутки, а третьи серьезно беспокоятся и критикуют индийца за потенциально опасный посыл, который не стоит повторять.

Медицинские эксперты единодушны и категоричны в опровержении самой возможности выживания на такой диете. Врачи предупреждают, что машинное масло — это высокотоксичный продукт нефтепереработки, содержащий углеводороды, тяжелые металлы (свинец, медь) и химические присадки. Попадание этих веществ в организм даже в малых дозах может вызвать тяжелейшие отравления, необратимое повреждение печени, почек и нервной системы.

Ранее школьнику, евшему только картошку в мундире, помогли с помощью гипноза.