Школьнику, евшему только картошку в мундире, помогли с помощью гипноза

Мальчику из Великобритании, который ел только картошку в мундире, помогли с помощью гипноза, пишет Daily Star.

В Англии восьмилетний Ленни Сартин, который с 18 месяцев почти исключительно питался печеным картофелем с бобами и сыром, смог значительно расширить свой рацион благодаря сеансу когнитивно-поведенческой гипнотерапии.

Родители Ленни, Кейли и Льюис, долгое время были обеспокоены ограниченным питанием сына. Любое предложение попробовать новые продукты вызывало у него тошноту. В течение первых восьми лет жизни мальчик съел около 2500 картофелин в мундире и отказывался от фруктов и овощей.

В попытке изменить ситуацию семья обратилась к гипнотерапевту Дэвиду Килмурри, специалисту по лечению людей с избегающим или ограничивающим расстройством питания. После двухчасового сеанса школьник впервые попробовал летние фрукты и другие продукты, которых ранее избегал.

«После всего одного сеанса страх перед другой едой исчез», — рассказала его мать мальчика.

По ее словам, у сына повысился уровень энергии, он стал активнее и даже улучшил спортивные показатели. Сейчас Ленни может пробовать около 24 различных блюд, включая овощи и фрукты, а картофель остается лишь редким лакомством.

Ранее мать пожаловалась, что ее трехлетний сын не ест уже два года.