Стало известно, насколько выросла средняя зарплата в российском общепите

Сервис Авито Работа выяснил, что средняя зарплата в общепите в РФ выросла на 15%
close
Depositphotos

В России этим летом средние предлагаемые зарплаты в сфере общепита увеличились на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составили 68 077 рублей в месяц. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на результаты исследования, проведенного аналитиками сервиса «Авито Работа».

Наибольший рост зарплатных предложений зафиксирован у пекарей — более чем в 1,5 раза (+61%). Средний уровень предлагаемых зарплат для этой профессии достиг 72 204 рубля в месяц. При этом окончательный заработок зависит от графика работы, количества отработанных смен, сезонности и региона.

На втором месте оказались шаурмисты. Для этих специалистов предложения выросли на 22% за год и составили 91 288 рублей в месяц. На 15% увеличились предлагаемые зарплаты для поваров — летом 2025 года новые сотрудники могли рассчитывать на доход около 75 010 рублей.

Су-шефы демонстрируют рост средних предлагаемых зарплат на 13%, до 107 923 рублей. У сушистов показатель увеличился на 12%, достигнув примерно 89 288 рублей. Бармены стали получать на 10% больше — их средний заработок составляет 68 563 рубля.

Согласно недавнему исследованию FinExpertiza, в России разница между зарплатами богатых и бедных уменьшилась до 7,5 раза.

Для измерения доходы россиян разделили на пять равных групп в зависимости от уровня заработка, где в первую группу попали люди с наименьшей зарплатой, а в пятую — с наиболее высокой. При этом аналитики отмечают, что до пандемии COVID-19 разница в уровне заработка богатых и бедных постепенно сокращалась, однако в 2021 году она выросла до 8 раз.

Ранее стало известно, как россияне проверяют потенциальных работодателей.

