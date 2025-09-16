На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России снизилась разница между зарплатами бедных и богатых

FinExpertiza: разница между зарплатами богатых и бедных снизилась до 7,5 раза
Fascinadora/Shutterstock/FOTODOM

В России разница между зарплатами богатых и бедных уменьшилась до 7,5 раза. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование FinExpertiza.

В публикации говорится, что в текущем году разрыв рекордно сократился. По данным Росстата, сотрудники самых низкооплачиваемых профессий получают в среднем 31 тыс. рублей, а топовые — 233 тыс. рублей. Журналисты отметили, что сокращение разницы стало возможным благодаря повышению минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Для измерения разницы доходы россиян разделили на пять равных групп в зависимости от уровня заработка, где в первую группу попали люди с наименьшей зарплатой, а в пятую — с наиболее высокой. При этом исследователи отметили, что до пандемии COVID-19 разница в уровне заработка богатых и бедных постепенно сокращалась, однако в 2021 году она выросла до 8 раз.

Тенденция к сближению разницы зарплат возобновилась в 2023 году, и за последние два года зарплаты в среднем выросли на треть (на 38% — среди низкооплачиваемых сотрудников, а у высокооплачиваемых специалистов — на 34%).

Президент FinExpertiza Елена Трубникова объяснила, что представители бизнеса повышают зарплату из-за дефицита «синих воротничков».

До этого аналитики сервиса «Авито Работа» сообщили, что тестировщики стали самыми высокооплачиваемыми офисными специалистами прошедшим летом. В публикации говорится, что их средний заработок составляет порядка 129 тыс. рублей.

Ранее стало известно, почему кассиры не пойдут работать на стройку.

