В России могут разрешить любым близким присутствовать на родах

На рассмотрение главе Минздрава России Михаилу Мурашко направили законопроект о допуске на роды любых близких по выбору будущей матери. Документ разработали депутаты Госдумы от фракции «Новые люди», пишет РИА Новости.

«Подготовлен законопроект, направленный на обеспечение права женщины по ее выбору и согласию присутствовать отцу ребенка или иному лицу при рождении ребенка», — сказано в документе, который имеется в распоряжении редакции.

Авторы проекта пояснили, что на родах не обязательно присутствие именно мужа роженицы. Там может быть любой близкий человек или специалист, что позволит оказать значительное влияние на эмоциональное состояние женщины в родах.

По мнению авторов законопроекта, моральная поддержка близких снижает уровень стресса у будущей мамы и помогает женщине лучше справляться с болью и повышает общее качество родового опыта.

Депутаты подчеркнули, что инициатива направлена на улучшение условий родовспоможения и создание более комфортной обстановки для женщины. В частности, она сама сможет выбирать того, кто будет с ней в период родов.

Это может быть член семьи или близкий человек, а также дипломированный психолог, подруга, свекровь, священнослужители или другой человек.

