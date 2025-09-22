В Ростовской области задержан замглавы филиала охраны Минтранса за взятки

В Ростовской области сотрудники ФСБ задержали заместителя главы филиала ведомственной охраны Министерства транспорта России. Об этом пишет РИА Новости.

По информации ФСБ, он подозревается в организации схемы получения взяток. Задержание произошло в момент получения очередной суммы.

Оперативники установили, что чиновник, занимавший должность заместителя директора Северо-Кавказского филиала ведомственной охраны Минтранса, требовал взятки от начальников стрелковых команд Ростовской области и Северо-Кавказского региона. Взамен он обещал повышение премий и покровительство по службе, а также помощь в решении возникающих проблем в рамках служебной деятельности.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 290 и части 2 статьи 290 УК РФ «Получение взятки», а также по части 4 статьи 291 УК РФ в отношении одного из взяткодателей — за дачу взятки. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее мэру Владимира предъявили обвинения в крупной взятке.