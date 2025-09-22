На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Ростовской области задержан замглавы филиала охраны Минтранса за взятки

ФСБ: замглавы управления ведомственной охраны Минтранса задержали за взятку
true
true
true
close
Vladimir Tretyakov/Shutterstock/FOTODOM

В Ростовской области сотрудники ФСБ задержали заместителя главы филиала ведомственной охраны Министерства транспорта России. Об этом пишет РИА Новости.

По информации ФСБ, он подозревается в организации схемы получения взяток. Задержание произошло в момент получения очередной суммы.

Оперативники установили, что чиновник, занимавший должность заместителя директора Северо-Кавказского филиала ведомственной охраны Минтранса, требовал взятки от начальников стрелковых команд Ростовской области и Северо-Кавказского региона. Взамен он обещал повышение премий и покровительство по службе, а также помощь в решении возникающих проблем в рамках служебной деятельности.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 290 и части 2 статьи 290 УК РФ «Получение взятки», а также по части 4 статьи 291 УК РФ в отношении одного из взяткодателей — за дачу взятки. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее мэру Владимира предъявили обвинения в крупной взятке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами