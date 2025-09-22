На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме раскрыли механизм начисления пенсий многодетным мамам

Депутат Бессараб: работать мамой сегодня выгоднее, чем получать среднюю зарплату
Сегодня в России предусмотрено начисление индивидуального пенсионного коэффициента за воспитание детей, сопоставимого или даже превышающего показатели начислений за среднюю зарплату. На этом фоне «работать мамой» сегодня стало по-настоящему престижно и выгодно, причем в этой сфере готовятся к принятию новые меры поддержки, рассказала 360.ru член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Сегодня по уходу за одним ребенком индивидуальный пенсионный коэффициент составляет 1,8 балла в год, за двумя – 3,6 балла, а за тремя и более начисляется 5,4 балла в год, напомнила депутат. При этом среднестатистическая зарплата составляет 100 тыс. рублей в год. Таким образом, ИПК складывается так, что для работника со средней зарплатой он составляет четыре балла в год, а для многодетной мамы – более пяти баллов, пояснила Бессараб.

«То есть мамой работать сегодня престижно и достаточно выгодно, — подчеркнула она. — Но опять-таки мамой троих и более детей. То есть если женщина решила посвятить себя семье и хозяйству, то, на мой взгляд, лучшего придумать сложно».

Мама троих и более детей может не выходить на работу и при этом набрать для себя необходимое количество пенсионных баллов и получить стаж только по уходу за ребенком, добавила парламентарий. По ее мнению, это означает, что «работать мамой» выгоднее, чем получать среднюю зарплату.

В то же время сегодня депутаты готовят к третьему чтению законопроект, который усилит меры поддержки и сделает материнство еще более выгодным, добавила депутат. Однако все-таки наиболее эффективным вариантом считается тот, при котором женщина имеет небольшой трудовой стаж и уходит в декрет с официальной работы, заключила Бессараб.

До этого депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с «Газетой.Ru» предложил не снижать пенсионный возраст многодетным родителям, а начислять им больше пенсионных баллов. Так он отреагировал на инициативу своих коллег дать россиянам возможность выходить на пенсию досрочно в зависимости от количества воспитанных ими детей. Он назвал идею интересной, но призвал в первую очередь добавлять пенсионные баллы маме за каждого рожденного ребенка.

Ранее в Госдуме предложили отменить систему индивидуальных пенсионных баллов.

