Стало известно, чем занимается экс-губернатор Сахалина в колонии

Бывший сахалинский губернатор Александр Хорошавин занимается благотворительностью в колонии. Об этом пишет РИА Новости.

«Хорошавин старается загладить вред, посредством участия в благотворительных программах: «Помощь семьям участников СВО» благотворительного фонда «НейроДети», а также фонда «Подари Жизнь», — говорится в сообщении.

Бывший чиновник отбывает наказание в одной из колоний Хабаровского края.

9 сентября сообщалось, что Хорошавин, осужденный за взяточничество, работает в колонии дневальным.

В апреле 2022 года Хорошавина приговорили к 15 годам колонии строгого режима по второму коррупционному делу и назначили ему штраф в размере 500 млн рублей. По версии следствия, в 2014 году группа лиц во главе с тогда еще губернатором Сахалина организовала получение взяток в размере от 2 млн до 10 млн рублей от кандидатов в депутаты гордумы Южно-Сахалинска. С мая по сентябрь фигуранты дела получили свыше 100 млн рублей.

Ранее сообщалось, что у экс-главы Сахалина Хорошавина в колонии трижды находили запрещенные предметы.