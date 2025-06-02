Названы главные факторы развития рака почки

Врач Сысоев: рак почки очень агрессивен и поражает в четыре раза чаще мужчин

В последнее время медицинское сообщество выражает обеспокоенность по поводу участившихся случаев рака почки среди мужского населения планеты. По данным Международного агентства по изучению рака (МАИР), ежегодно заболевание выявляется у примерно 250 тысяч человек, и мужчины сталкиваются с этим диагнозом в четыре раза чаще, чем женщины. О ключевых причинах роста заболеваемости «Газете.Ru» рассказал онкоуролог «СМ-Клиника» Александр Сысоев.

Наиболее распространенной и самой опасной формой злокачественного новообразования является почечно-клеточный рак, на который приходится до 90% всех случаев онкозаболевания. По словам врача, развитию этого вида рака способствуют, прежде всего, внешние факторы, среди которых ключевую роль играет курение.

«Результаты исследований европейских коллег, проведенных в 2024 году, продемонстрировали закономерную связь между курением и развитием онкопроцесса в почке. У курильщиков, выкуривающих более 20 сигарет в день, риск развития почечно-клеточного рака возрастает вдвое. Все знают про вред никотина для здоровья. Но кроме этого канцерогена, в табачном дыме содержатся не менее вредные вещества, такие как бензол и нитрозамины. При частом курении эти вещества вызывают необратимые мутации и развитие опухоли в тканях почки, в основном в чашечно-лоханочном отделе. Заметьте, что рак почки очень агрессивен и быстро метастазирует в другие органы — чаще всего надпочечники, печень, легкие и кости», — подчеркнул Сысоев.

Среди других причин онкозаболевания специалист назвал избыточную массу тела. Особенно высокие показатели по раку почки у пациентов с ожирением. Эндокринные нарушения, включая инсулинорезистентность, дисбаланс липидного обмена и повышенный уровень «плохого» холестерина (липопротеины низкой плотности), создают условия, благоприятные для онкогенеза.

Отдельного внимания заслуживают гипертоники. При длительном приеме антигипертензивных препаратов может развиться почечная гипоксия (кислородное голодание). Это состояние сопровождается усиленным образованием свободных радикалов, способных повреждать здоровые клетки и способствовать формированию злокачественных изменений в мочевыделительном органе.

Еще одна уязвимая категория — пациенты с хроническими заболеваниями почек. Существует прямая связь между длительно текущим пиелонефритом, поликистозом почек и развитием почечно-клеточного рака. Хроническое воспаление, особенно при отсутствии лечения, существенно повышает риск злокачественного перерождения тканей.

Рак почки также может быть связан с плохой наследственностью, хотя и редко — в 4% случаев. Речь идет о генетических мутациях, связанных с редкими наследственными патологиями, такими как синдромы Хиппеля — Линдау и Бирта — Хогга — Дюбе. Эти заболевания вызывают рост опухолей в почках, мочевом пузыре и других органах в молодом возрасте и отличаются быстрым прогрессированием онкозаболевания.

По словам Сысоева, главным моментом в профилактике рака почки остается контроль за своими привычками.

«Нездоровый образ жизни — основной спусковой механизм развития онкологического процесса. Продолжать курить и постоянно подвергать себя риску опасно заболеть — решать, конечно, вам. Но, на мой взгляд, разумнее сделать правильные выводы в пользу своего здоровья. И не забывать про обследования, в первую очередь это УЗИ почек, компьютерная томография, МРТ, клинический и биохимический анализ крови и общий анализ мочи», — посоветовал онкоуролог.

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