Дочь хормейстера Михаила Турецкого передала мошенникам семейные сбережения

Дочь народного артиста России, хормейстера Михаила Турецкого Эммануэль передала все свои накопления, а также деньги из родительского сейфа мошенникам из-за угроз уголовным делом. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Меня трясло, это длилось несколько часов. Говорили, что всей моей семье грозит лишение свободы. Мне начали приходить уведомления от разных банков, что на меня оформляются кредиты. Запретили с кем-либо об этом говорить. Убеждали, что пока я помогаю следствию, моя семья в безопасности», — поделилась Эммануэль.

По словам девушки, она находилась под контролем злоумышленников в течение двух дней и лишь 20 сентября обратилась в полицию с заявлением. Турецкая уточнила, что утром 18 сентября ей позвонили с неизвестного номера и сообщили о посылке на ее имя, попросив назвать код. Она выполнила просьбу, после чего получила сообщение об оформленной на ее имя доверенности и требование срочно позвонить по указанному в SMS номеру якобы «горячей линии» Госуслуг для смены пароля.

Как сообщает потерпевшая, после звонка по поддельному номеру мошенники помогли ей сменить пароль от личного кабинета и заявили, что она оформила доверенность на гражданина Украины. Далее начались угрозы уголовным делом об экстремизме, при этом через видеосвязь к разговору подключились злоумышленники, выдававшие себя за сотрудников Росфинмониторинга и Следственного комитета. Ей также заявили, что вскоре в ее доме якобы планируется обыск, поэтому нужно «задекларировать» все свои средства. На камеру девушка пересчитала наличные и передала их курьеру.

