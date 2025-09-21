На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Дочь хормейстера Михаила Турецкого передала мошенникам семейные сбережения

Дочь хормейстера Михаила Турецкого передала семейные накопления мошенникам
true
true
true

Дочь народного артиста России, хормейстера Михаила Турецкого Эммануэль передала все свои накопления, а также деньги из родительского сейфа мошенникам из-за угроз уголовным делом. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Меня трясло, это длилось несколько часов. Говорили, что всей моей семье грозит лишение свободы. Мне начали приходить уведомления от разных банков, что на меня оформляются кредиты. Запретили с кем-либо об этом говорить. Убеждали, что пока я помогаю следствию, моя семья в безопасности», — поделилась Эммануэль.

По словам девушки, она находилась под контролем злоумышленников в течение двух дней и лишь 20 сентября обратилась в полицию с заявлением. Турецкая уточнила, что утром 18 сентября ей позвонили с неизвестного номера и сообщили о посылке на ее имя, попросив назвать код. Она выполнила просьбу, после чего получила сообщение об оформленной на ее имя доверенности и требование срочно позвонить по указанному в SMS номеру якобы «горячей линии» Госуслуг для смены пароля.

Как сообщает потерпевшая, после звонка по поддельному номеру мошенники помогли ей сменить пароль от личного кабинета и заявили, что она оформила доверенность на гражданина Украины. Далее начались угрозы уголовным делом об экстремизме, при этом через видеосвязь к разговору подключились злоумышленники, выдававшие себя за сотрудников Росфинмониторинга и Следственного комитета. Ей также заявили, что вскоре в ее доме якобы планируется обыск, поэтому нужно «задекларировать» все свои средства. На камеру девушка пересчитала наличные и передала их курьеру.

Ранее жена Михаила Турецкого надела «голое платье» 19-летней Эммануэль.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами