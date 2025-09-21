На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Москвичка спаслась от пришедшего к ней в гости насильника с помощью тряпки

«МК»: в Москве женщина хитростью смогла спастись от знакомого-насильника
Depositphotos

Москвичка обманом смогла спастись от приятеля-насильника, который удерживал ее в квартире. Об этом пишет mk.ru.

На этой неделе в гости к 42-летняя женщине, проживающей в доме на улице Павла Корчагина, пришел ее 51-летний бывший партнер. Стоя за дверью, мужчина потребовал возобновить отношения, но услышал отказ.

Тогда он ворвался в квартиру и применил к хозяйке силу. Он забрал у нее телефон, сдавил руками горло и повалил на кровать. Затем злоумышленник продемонстрировал нож и приказал женщине раздеться.

Однако она заметила, что во время борьбы агрессор опрокинул бокал с вином, и попросила разрешения сходить за тряпкой, чтобы убрать. Получив согласие, она выбежала из квартиры и позвала соседей на помощь. Полиция быстро задержала нападавшего. На допросе он признал вину в полном объеме.

Ранее в Люберцах девушка дала отпор пьяному незнакомцу, который пытался ее изнасиловать.

