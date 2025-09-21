Минздрав хочет информировать о ветеранах Фонд обязательного медстрахования

В Минздраве предложили передавать ФОМС данные о ветеранах для медсопровождения

В Минздраве предложили передавать данные о ветеранах боевых действий и их родственниках в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) и территориальные фонды. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе ведомства пояснили, что это нужно для адресного сопровождения ветеранов и членов их семей, чтобы они могли получить льготы и соцподдержку в сфере охраны здоровья. Сейчас такой механизм отсутствует.

Накануне в Минздраве захотели решить вопрос с предоставлением временно работающим в стране иностранцам прав в сфере обязательного медицинского страхования (ОМС). В министерстве собираются зафиксировать их в проекте федерального закона.

Минздрав также выступил за обмен данными о застрахованных лицах между Фондом пенсионного и соцстрахования и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования о временно пребывающих и работающих в России иностранцах и лицах без гражданства.

Ранее Собянин призвал пересмотреть условия ОМС для «лоботрясов».