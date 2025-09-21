Мужчина поджег книги в библиотеке французского культурного центра в Берлине

В Берлине задержали мужчину, который поджег несколько книг в библиотеке французского культурного центра. Об этом сообщила берлинская полиция на своем сайте.

«35-летний мужчина, предположительно, облил несколько книг горючим веществом и поджег их в публичной библиотеке Французского культурного центра. Благодаря оперативному вмешательству присутствующих пожар был потушен огнетушителем», — говорится в сообщении.

В результате инцидента никто не пострадал. Подозреваемый не оказал сопротивления при задержании, позже его отпустили из под стражи. При этом полиция ведет расследование произошедшего

Свой поступок он объяснил тем, что в этих книгах фальсифицируются исторические события. Что это за книги, не уточняется.

В июне сообщалось, что во французском Лионе неизвестный мужчина сжег Коран возле местной мечети.

Ранее в центре Берлина подожгли флаг Израиля.