Мужчина поджег книги в библиотеке французского культурного центра в Берлине

В Берлине мужчина поджег книги во французском центре из-за фальсификации истории
Michael Probst/AP

В Берлине задержали мужчину, который поджег несколько книг в библиотеке французского культурного центра. Об этом сообщила берлинская полиция на своем сайте.

«35-летний мужчина, предположительно, облил несколько книг горючим веществом и поджег их в публичной библиотеке Французского культурного центра. Благодаря оперативному вмешательству присутствующих пожар был потушен огнетушителем», — говорится в сообщении.

В результате инцидента никто не пострадал. Подозреваемый не оказал сопротивления при задержании, позже его отпустили из под стражи. При этом полиция ведет расследование произошедшего

Свой поступок он объяснил тем, что в этих книгах фальсифицируются исторические события. Что это за книги, не уточняется.

В июне сообщалось, что во французском Лионе неизвестный мужчина сжег Коран возле местной мечети.

Ранее в центре Берлина подожгли флаг Израиля.

