Врача-стоматолога, вылечившего 1000 пациентов, арестовали за работу без лицензии

В Таиланде арестовали стоматолога, которая принимала пациентов, не имея лицензии
Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

В Таиланде арестовали стоматолога-мошенницу, которая за шесть месяцев приняла более 1000 пациентов. Об этом сообщает Thaiger.

Женщина проводила стоматологические процедуры без действующей лицензии в четырех клиниках в городе Плуакдэнг провинции Районг. Она оказывала услуги, а именно — удаление, пломбирование зубов и ортодонтию, будучи выпускницей зарубежного стоматологического вуза, но делала это незаконно, без разрешения на работу в стране.

В ходе проверки сотрудники полиции пришли на недорогую и одну из самых безопасных процедур — снятие зубного камня. После чего женщину арестовали. Владелец клиники, по версии следствия, либо просто не стал проверять документы стоматолога, либо сознательно нанял ее ради экономии, подвергая пациентов риску.

«В этом деле речь идет о человеке без лицензии на профессиональную деятельность, который лечит пациентов, что представляет угрозу общественному здоровью. Его действия могут привести к инфекциям, осложнениям и даже опасным для жизни последствиям», — заявил доктор Чайрат Чалоэмратнарож.

Также выяснилось, что сама клиника работала без необходимых лицензий. Сейчас проверяются и другие медучреждения, в которых лжестоматолог принимала пациентов. Ей грозит тюремное заключение сроком до двух лет, штраф в размере до 40 тыс. бат или оба наказания одновременно.

Ранее пенсионерка, которой вместо селезенки удалили почку, подала на больницу в суд.

