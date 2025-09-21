На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Задержан экс-министр здравоохранения Архангельской области

В Архангельской области арестовали экс-министра здравоохранения
true
true
true
close
Ломоносовский районный суд г.Архангельска/VK

Суд арестовал на два месяца бывшего министра здравоохранения Архангельской области. Об этом сообщила прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа в Telegram-канале.

«В состоявшемся заседании Ломоносовский районный суд г. Архангельска согласился с позицией прокурора и удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца в отношении бывшего министра здравоохранения Архангельской области», — говорится в сообщении.

Бывший чиновник является фигурантом уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями.

Имя и фамилия экс-министра в прокуратуре не указали. По информации «Интерфакс», речь идет об Александре Герштанском, который руководил Минздравом региона с 2020 года до недавнего времени.

В правоохранительных органах агентству сообщили, что его последний рабочий день на этой должности был 9 сентября.

Ранее сообщалось, что почти 27 млрд рублей принудительно взыскивают с экс-министра Абызова.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами