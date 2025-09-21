Задержан экс-министр здравоохранения Архангельской области

Суд арестовал на два месяца бывшего министра здравоохранения Архангельской области. Об этом сообщила прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа в Telegram-канале.

«В состоявшемся заседании Ломоносовский районный суд г. Архангельска согласился с позицией прокурора и удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца в отношении бывшего министра здравоохранения Архангельской области», — говорится в сообщении.

Бывший чиновник является фигурантом уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями.

Имя и фамилия экс-министра в прокуратуре не указали. По информации «Интерфакс», речь идет об Александре Герштанском, который руководил Минздравом региона с 2020 года до недавнего времени.

В правоохранительных органах агентству сообщили, что его последний рабочий день на этой должности был 9 сентября.

Ранее сообщалось, что почти 27 млрд рублей принудительно взыскивают с экс-министра Абызова.