В «Росавтодоре» допустили введение платы за все дороги к 2030 году

«Росавтодор» допустил внедрение платы за все дороги в России к 2030 году
Global Look Press

К 2030 году в России теоретически может появиться система платного проезда по всем дорогам. Об этом сообщил на полях форума Kazan Digital Week заместитель начальника управления регионального развития и реализации нацпроекта «Росавтодора» Денис Кирюхин, пишет «Бизнес.Online».

По его словам, нынешний бюджет ограничен, при этом дорожные стройматериалы дорожают, а расходы на инфраструктуру продолжают расти. Он отметил, что при принятии законов о дорожных фондах не учитывались современные тенденции, включая распространение электромобилей. Кирюхин подчеркнул, что речь идет лишь о концепции, которая пока обсуждается.

Он напомнил, что с февраля 2025 года тариф в системе «Платон» «Платон» — российская система взимания платы с грузовиков, имеющих разрешённую максимальную массу свыше 12 тонн. Название «Платон» является сокращением от словосочетания «плата за тонны» вырастет до 3,34 рубля за километр пути. По мнению представителя «Росавтодора», к концу десятилетия стоит выстроить систему по принципу справедливости: пользоваться дорогами должны за свой счет те, кто по ним реально ездит. Также он добавил, что в будущем ведомство может стать концедентом платных дорог и внедрить повсеместно систему взимания платы «свободный поток» без шлагбаумов и постов контроля.

В то же время первый зампред комитета Госдумы по транспорту Рифат Шайхутдинов заявил изданию «Подъем», что депутаты никогда не обсуждали подобную инициативу. Он подчеркнул, что такая идея противоречит закрепленному в Конституции праву граждан на свободное передвижение. Парламентарий отметил, что в законодательстве четко прописано: у любой платной трассы должна быть альтернатива в виде бесплатного маршрута.

Ранее стало известно, что в Москве могут ввести систему оплаты за каждый километр пробега на автомобиле.

