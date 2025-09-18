На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько россиян собирают грибы

Большинство россиян ходят за грибами, чтобы провести время на природе
true
true
true
close
Viktor Sergeevich/Shutterstock/FOTODOM

У большинства россиян (75%) есть опыт сбора грибов. Из них 38% делают это иногда, а 37% — регулярно. Это показало исследование редакции Погода Mail, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Среди тех, кто увлекается «тихой охотой», 40% уже ходили за грибами в этом сезоне, 23% собирали и планируют пойти еще, столько же только планируют отправиться за грибами.

Во время грибного сезона россияне достаточно часто посещают лес. 25% опрошенных ходят за грибами несколько раз за сезон, 22% — несколько раз в месяц, 16% — раз в неделю, 11% — несколько раз в неделю, 5% — раз в месяц. Только 20% респондентов отправляются за грибами один раз за сезон.

Что касается целей сбора грибов, то 65% респондентов делают это, чтобы провести время на природе, столько же — ради удовольствия и считают это своим хобби. 53% собирают грибы для заготовок на зиму, 27% — ради азарта, 21% — для времяпрепровождения с друзьями/близкими, 12% — чтобы сэкономить на покупке грибов.

Подавляющее большинство респондентов (43%) хорошо знают более 10 видов грибов. 31% знакомы с 6–10 видами, 21% — с 3–5 видами, 3% — с 1–2 видами.

Отличить съедобный гриб от ядовитого в большинстве случаев могут 46% респондентов, 37% различают грибы всегда, 14% — иногда сомневаются, и только 2% чаще не могут отличить съедобный гриб от ядовитого.

Для определения, съедобный гриб или нет, большинство россиян (87%) полагаются на свои знания. 28% спрашивают у более опытных грибников, 15% пользуются приложениями и/или интернетом, 13% смотрят в справочниках.

За один поход 37% опрошенных собирают один-три килограмма грибов, 24% — четыре-шесть килограммов, 18% — более шести килограммов, 7% — меньше килограмма. 14% затруднились с ответом.

Чаще всего россияне собирают белые грибы (78%), подосиновики (75%) и подберезовики (73%).

Ранее россиянам объяснили, как правильно обработать лесные грибы, чтобы не отравиться.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами