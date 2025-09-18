Стало известно, сколько россиян собирают грибы

Большинство россиян ходят за грибами, чтобы провести время на природе

У большинства россиян (75%) есть опыт сбора грибов. Из них 38% делают это иногда, а 37% — регулярно. Это показало исследование редакции Погода Mail, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Среди тех, кто увлекается «тихой охотой», 40% уже ходили за грибами в этом сезоне, 23% собирали и планируют пойти еще, столько же только планируют отправиться за грибами.

Во время грибного сезона россияне достаточно часто посещают лес. 25% опрошенных ходят за грибами несколько раз за сезон, 22% — несколько раз в месяц, 16% — раз в неделю, 11% — несколько раз в неделю, 5% — раз в месяц. Только 20% респондентов отправляются за грибами один раз за сезон.

Что касается целей сбора грибов, то 65% респондентов делают это, чтобы провести время на природе, столько же — ради удовольствия и считают это своим хобби. 53% собирают грибы для заготовок на зиму, 27% — ради азарта, 21% — для времяпрепровождения с друзьями/близкими, 12% — чтобы сэкономить на покупке грибов.

Подавляющее большинство респондентов (43%) хорошо знают более 10 видов грибов. 31% знакомы с 6–10 видами, 21% — с 3–5 видами, 3% — с 1–2 видами.

Отличить съедобный гриб от ядовитого в большинстве случаев могут 46% респондентов, 37% различают грибы всегда, 14% — иногда сомневаются, и только 2% чаще не могут отличить съедобный гриб от ядовитого.

Для определения, съедобный гриб или нет, большинство россиян (87%) полагаются на свои знания. 28% спрашивают у более опытных грибников, 15% пользуются приложениями и/или интернетом, 13% смотрят в справочниках.

За один поход 37% опрошенных собирают один-три килограмма грибов, 24% — четыре-шесть килограммов, 18% — более шести килограммов, 7% — меньше килограмма. 14% затруднились с ответом.

Чаще всего россияне собирают белые грибы (78%), подосиновики (75%) и подберезовики (73%).

Ранее россиянам объяснили, как правильно обработать лесные грибы, чтобы не отравиться.