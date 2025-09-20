На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Подмосковье адвоката избили в суде, приставы посоветовали ему смыть кровь с лица

В Красногорском городском суде избили адвоката Асада Юсуфова
Telegram-канал «Асад Юсуфов»

Адвокат Асад Юсуфов сообщил в Telegram-канале, что накануне на него напали в здании суда Красногорска.

По словам мужчины, злоумышленника даже не забрали в полицию. Приставы не знали, что делать, и посоветовали пострадавшему умыться, так как на его лице была кровь. Юрист призвал «компетентные органы» обратить внимание на случившееся и «навести законный порядок». Он написал заявление в полицию, а медики диагностировали у него сотрясение.

В комментарии Tеlegram-каналу 112 Юсуфов сообщил, что ведет дело по определению места жительства ребенка. Отец несовершеннолетнего часто вел себя агрессивно на встречах, а 19 сентября избил юриста.

На этой неделе главного механика автогоночной команды ПСМ спорт избили в Казани. Глава организации Александр Сальников рассказал «Газете.Ru», что на мужчину напали со спины. Пострадавший находится в коме. Сальников составил открытое письмо главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой наказать виновных, потому что дело «пытаются замять».

Ранее в Татарстане избили врача, который хотел помочь пострадавшим в ДТП.

