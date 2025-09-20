На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Посол Мексики в РФ ездил на электричке в Подмосковье, чтобы покататься на велосипеде

Посол Мексики Эдуардо Мехиас рассказал, что ездил на электричках в Подмосковье
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Посол Мексики в России Эдуардо Вильегас Мехиас рассказал в интервью РБК, что работает в центре столицы, но видел и другие города.

«Мы ездили с друзьями на электричке до Бородино, Зеленограда и других небольших городов в Подмосковье, чтобы покататься на велосипедах», — сообщил дипломат.

Мехиас упомянул, что также путешествовал в Саратов, Екатеринбург и Оренбург, поэтому не ограничен «столичной витриной». Большое впечатление на него произвели повседневная жизнь в Москве и гостеприимство местных жителей. Посол уже несколько лет учит русский и может «хотя бы объясниться», но туристам, которые не знают язык, может быть трудно.

По словам дипломата, он активно продвигает культуру Мексики на конференциях и выставках.

«Это полезно для обеих стран, а также помогает понять, что Мексика — это не только страна текилы и марьячи (мексиканского традиционного народного инструментального ансамбля. — «Газета.Ru»), но и страна с широким культурным спектром, что вызывает большой интерес у россиян», — отметил он.

Мехиас добавил, что в Мексике интересуются цифровизацией и информационными технологиями. Дипломат пытается наладить сотрудничество между странами в этих сферах.

Мехиас представляет Мексику в России, Белоруссии и Армении с апреля 2022 года. Ему 47 лет, он изучал философию в Национальном автономном университете Мексики. В прошлом мужчина много преподавал, был независимым издателем и работал в Управлении исторической и культурной памяти Мексики.

