Экс-сотруднице ГБУ «Жилищник» ужесточили обвинению по делу «Артподоготовки»

ТАСС: следствие ужесточило обвинение москвичке в финансировании «Артподготовки»
Depositphotos

Следствие ужесточило обвинение подозреваемой в финансировании «Артподготовки» (организация запрещена в России) бывшему диспетчеру из Москвы Татьяне Шуваловой (внесена в список террористов и экстремистов в РФ). Об этом сообщает ТАСС.

Теперь ее обвиняют не только в отправке средств этой группировке, но и в участии в ее деятельности. По данным следствия, женщина осознанно финансировала «Артподготовку» и знала, что ее средства будет использована для совершения «преступлений террористической направленности».

Татияна Шувалова до ареста работала диспетчершей ГБУ «Жилищник по району Зюзино». Женщина была арестована в апреле 2025 года при попытке покинуть РФ. Ее сын и муж уже эмигрировали. Обвинение в финансировании терроризма и участии в деятельности террористической организации ей предъявили 10 сентября. После этого она была допрошена в новом статусе, а ее арест продлили до 15 октября. Сейчас в деле Шуваловой насчитывается три тома уголовного дела.

После комплексной амбулаторной психолого-психиатрической судебной экспертизы Шувалова была признана «социально опасной». Результаты экспертизы показали женщине и ее адвокату.

Ранее сотрудника центра аудита РЖД обвинили в участии в «Артподготовке».

