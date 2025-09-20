Буддистским монахам запретили предсказывать выигрыши в лотереях

Буддистским монахам запретили предсказывать выигрыш в лотерее. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Таким образом лидеры буддистов намерены улучшить репутацию своей религии, существенно пострадавшую из-за скандалов из-за отношений представителей духовенства с женщинами, их причастности к мошенничеству и тайным сделкам.

До этого председатель Центрального духовного управления буддистов (ЦДУБ) геше Йонтен (Сергей Киришов) рассказал, что занимавший должность настоятеля обители Шаолинь Ши Юнсинь нарушил свои обеты: не покушаться на жизнь, не красть, не лгать и соблюдать целибат, подразумевающий отказ от половых связей и создания семьи. За это он лишился своего поста, а его поступки были преданы огласке.

На должность нового настоятеля монастыря был избран Ши Иньлэ, ранее занимавший пост настоятеля Храма Белой Лошади (Баймасы) в Лояне, являющегося первым буддийским храмом на территории Китая.

