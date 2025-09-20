В Госдуме призвали увеличить число мест в колледжах к 2026 году

Миронов: не поступившие в колледж школьники могут не попасть в 10-й класс

Из 3,5 млн школьников, подавших заявления в колледжи, поступили 1,1 млн человек. Чтобы остальные 2,4 млн не остались без образования, следует увеличить число вакантных мест в техникумах, заявил «Газете.Ru» депутат Госдумы, лидер партии «Справедливая Россия — за правду» Сергей Миронов.

«Цифры достойные, особенно с учетом того, что в стране не хватает представителей рабочих специальностей. Я уверен, что после окончания техникумов молодежь быстро найдет себе работу. А вот у тех, кто не поступил, могут возникнуть определенные трудности с продолжением обучения. Это 2,4 млн подростков в возрасте 14-15 лет», — указал парламентарий.

Миронов обратил внимание на нюансы — дети, не поступившие в колледжи, могут вернуться в свою школу, но десятых классов всегда меньше, чем девятых. Депутат отметил, что «мест на всех не хватает».

«Для продолжения обучения в десятом классе многие школы стали вводить внутренние экзамены, и даже результаты ОГЭ не всегда влияют на поступление. Кроме того, списки старшеклассников обычно формируются в начале лета, и после окончания вступительной кампании в техникумы большинство мест в школах уже заняты. С учетом роста популярности среднеспециального образования в дальнейшем эти проблемы никуда не денутся. В сложившейся ситуации государству необходимо увеличить число мест в колледжах и максимально упростить процесс возвращения в школу для детей, которые никуда не поступили», — сказал он.

