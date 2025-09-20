«Ыб и Ук»: в Росреестре перечислили населенные пункты с двумя буквами в названии

В настоящее время в России находится более 50 населенных пунктов, у которых в названиях есть всего две буквы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Росреестр.

Самое популярное название — Ям, такое наименование имеют 12 населенных пунктов, на втором месте — Яр (10), далее следуют Ик (4) и Ыб (3). Два населенных пункта носят имя Ея, оба находятся на Кубани. Еще два называются Ук, они расположены в Челябинской и Иркутской областях.

Также в России есть единственный поселок Яя, находящийся в Кемеровской области.

В августе в Росреестре рассказали о самом молодом городе России. Им оказалась чеченская Ойсхара, которая получила такой статус в декабре 2023 года, а до этого была поселком.

До этого газета «Известия» со ссылкой на исследование РАНхиГС предупредила об угрозе исчезновения 129 малых российских городов. Основные причины — сокращение населения, снижение занятости и уменьшение числа представителей малого и среднего бизнеса.

Ранее Путин пообещал подумать над возвращением Волгограду прежнего названия.