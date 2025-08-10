На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Росреестр назвал самый молодой город России

Росреестр: Ойсхара в Чечне стала самым молодым городом России
true
true
true
close
Саид Царнаев/РИА Новости

Населенный пункт Ойсхара, расположенный в Чеченской Республике, признали самым молодым городом России. О этом сообщили РИА Новости в Росреестре, ссылаясь на данные Государственного каталога географических названий.

В сообщении отмечается, что согласно закону Чеченской Республики от 15 декабря 2023 года статус Ойсхары был изменен с поселка на город.

В начале августа газета «Известия» со ссылкой на исследование РАНхиГС писала, что сейчас под угрозой исчезновения находятся 129 малых российских городов, в которых численность населения за 10 лет сократилась на 314 тыс. Всего в этих городах проживают 3,4 млн человек. Основные причины возможного исчезновения — сокращение населения, снижение занятости и уменьшение числа представителей малого и среднего бизнеса.

В исследовании отмечается, что наибольшее сокращение населения произошло в северных угольных, металлургических и лесопромышленных городах, а также в периферийных городах депрессивных регионов.

Ранее экономист раскрыл способы возродить исчезающие российские города.

