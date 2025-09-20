Беременная потеряла сознание в автобусе после избиения женщиной с коляской

В Киргизии женщина с коляской набросилась на беременную и ударила ее в живот

В Киргизии беременная женщина попала в больницу после конфликта в автобусе. Об этом сообщает Vesti.kg.

Инцидент произошел в Бишкеке. Пассажирка автобуса, следовавшего по маршруту №212, напала на беременную девушку. Во время конфликта оппонентка наносила удары, в том числе и по животу.

Причиной конфликта стало место в транспорте. Агрессивная женщина, вошедшая в автобус с коляской, потребовала уступить ей место. После отказа она схватила оппонентку за волосы и стащила с сиденья.

После избиения женщина с коляской покинула салон. Пострадавшая тем временем потеряла сознание. Прибывшие на место медики направили ее в реанимацию, она находится в бессознательном состоянии.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Подозреваемую задержали, ею оказалась местная жительница, она воспитывает одного маленького ребенка и находится на втором месяце беременности.

Сотрудники профильных ведомств проводят необходимые мероприятия. По результатам примут процессуальное решение.

