На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Беременная потеряла сознание в автобусе после избиения женщиной с коляской

В Киргизии женщина с коляской набросилась на беременную и ударила ее в живот
true
true
true
close
SGr/Shutterstock/FOTODOM

В Киргизии беременная женщина попала в больницу после конфликта в автобусе. Об этом сообщает Vesti.kg.

Инцидент произошел в Бишкеке. Пассажирка автобуса, следовавшего по маршруту №212, напала на беременную девушку. Во время конфликта оппонентка наносила удары, в том числе и по животу.

Причиной конфликта стало место в транспорте. Агрессивная женщина, вошедшая в автобус с коляской, потребовала уступить ей место. После отказа она схватила оппонентку за волосы и стащила с сиденья.

После избиения женщина с коляской покинула салон. Пострадавшая тем временем потеряла сознание. Прибывшие на место медики направили ее в реанимацию, она находится в бессознательном состоянии.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Подозреваемую задержали, ею оказалась местная жительница, она воспитывает одного маленького ребенка и находится на втором месяце беременности.

Сотрудники профильных ведомств проводят необходимые мероприятия. По результатам примут процессуальное решение.

Ранее у бойфренда беременной четвертым ребенком Карди Би нашли пятимесячную дочь.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами