У бойфренда беременной четвертым ребенком Карди Би нашли пятимесячную дочь

Бойфренд беременной четвертым ребенком американской рэперши Карди Би Стефон Диггс может быть отцом пятимесячной девочки. Об этом пишет People.

31-летняя модель Эйлин Лопера заявила, что в апреле 2025 года родила от игрока в американский футбол дочь. Лопера впервые подала документы об установлении родительства будущего ребенка в декабре 2024 года, когда была беременна. Лопера потребовала юридической и физической опеки над их ребенком, но предоставила Диггсу право на свидания.

Диггс подал ответный иск и запросил генетическую экспертизу, чтобы по тесту ДНК определить, является ли отцом ребенка.

Он также указал в документах, что, если будет установлено, что он является отцом, он требует совместной юридической и физической опеки, а также совместной оплаты «разумных расходов», связанных с беременностью, родами, адвокатскими гонорарами и издержками.

Из документов также следует, что Лопера назвала свою дочь Чарли Харпер Диггс-Лопера, дав ей фамилию спортсмена.

Накануне Карди Би сообщила, что беременна четвертым ребенком — и первым от Диггза. Ребенок должен родиться до начала ее тура в феврале.

У Карди Би растут трое детей от рэпера Offset — дочь Калче Киари, сын Уэйв Сет и дочь Блоссом.

Ранее Карди Би в суде высмеяла адвоката, удивившегося ее парикам.