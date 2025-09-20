На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянину дали 17 лет за госизмену и подготовку теракта

ФСБ: в Ростовской области мужчину приговорили к 17 годам по делу о госизмене
true
true
true
close
Anelo/Shutterstock

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор жителю Запорожской области по делу о госизмене и подготовке теракта. Об этом сообщили в Управлении Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Южному военному округу, пишет газета «Коммерсантъ».

По данным службы, житель города Васильевка Виталий Козаченко, получивший гражданство РФ, вместе с подельниками готовил по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины покушение на сотрудника полиции.

Силовики задержали Козаченко у тайника, в котором хранилось самодельное взрывное устройство. Как пишет издание, позже фигурант рассказал, что также собирал для украинской стороны информацию о местах дислокации российских военных и техники. Козаченко осудили по нескольким статьям: о теракте, участии в террористическом сообществе и госизмене.

Уточняется, что первые четыре года срока мужчина проведет в тюрьме, а остальные — в колонии строгого режима.

16 сентября сообщалось, что суд приговорил жителя Почепского района Брянской области, к 18,5 года лишения свободы за подготовку взрыв. Мужчина получил от украинских представителей задание изъять из тайника взрывчатые вещества и перенести их в лесной массив недалеко от города Трубчевска. Россиянин выполнил поручение и начал ждать дальнейших указаний, но был задержан.

Ранее московский студент получил 25 лет колонии за подготовку диверсии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами