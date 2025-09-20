Россиянину дали 17 лет за госизмену и подготовку теракта

ФСБ: в Ростовской области мужчину приговорили к 17 годам по делу о госизмене

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор жителю Запорожской области по делу о госизмене и подготовке теракта. Об этом сообщили в Управлении Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Южному военному округу, пишет газета «Коммерсантъ».

По данным службы, житель города Васильевка Виталий Козаченко, получивший гражданство РФ, вместе с подельниками готовил по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины покушение на сотрудника полиции.

Силовики задержали Козаченко у тайника, в котором хранилось самодельное взрывное устройство. Как пишет издание, позже фигурант рассказал, что также собирал для украинской стороны информацию о местах дислокации российских военных и техники. Козаченко осудили по нескольким статьям: о теракте, участии в террористическом сообществе и госизмене.

Уточняется, что первые четыре года срока мужчина проведет в тюрьме, а остальные — в колонии строгого режима.

16 сентября сообщалось, что суд приговорил жителя Почепского района Брянской области, к 18,5 года лишения свободы за подготовку взрыв. Мужчина получил от украинских представителей задание изъять из тайника взрывчатые вещества и перенести их в лесной массив недалеко от города Трубчевска. Россиянин выполнил поручение и начал ждать дальнейших указаний, но был задержан.

Ранее московский студент получил 25 лет колонии за подготовку диверсии.