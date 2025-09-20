На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российский фигурист Гуменник получил 93,80 балла на отборе в Олимпиаду–2026

Гуменник показал сильный прокат на отборе на Олимпиаду–2026
true
true
true
close
Александр Вильф/РИА Новости

Фигурист Петр Гуменник получил 93,80 балла за чистый прокат в короткой программе квалификационного турнира к Олимпийским играм 2026 года, который проходит в Пекине. Об этом пишет РИА Новости.

Гуменник безошибочно выполнил все элементы, в том числе каскад четверной флип-тройной тулуп, четверной сальхов и аксель в три с половиной оборота. Российский фигурист занял первое место.

В мужском одиночном катании разыгрываются пять квот на Игры в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо, они пройдут с 6 по 22 февраля.

Российские одиночники выступают в нейтральном статусе. В танцах на льду и парном катании спортсменов из РФ не допустили.

Накануне российская фигуристка Аделия Петросян выступила на отборочном турнире Олимпиады-2026. Она получила за свое выступление получила 68,72 балла. На втором месте расположилась представляющая Грузию Анастасия Губанова, которая за свой прокат набрала 68,08 балла. Тройку лучших замкнула бельгийка Луна Хедрикс, выступление которой судьи оценили в 66,92 балла.

Позже Международный союз конькобежцев (ISU) высоко оценил короткую программу Петросян, назвав ее потрясающей.

Ранее бельгийская фигуристка Луна Хендрикс отказалась говорить о Петросян на отборе ОИ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами