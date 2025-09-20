Российский фигурист Гуменник получил 93,80 балла на отборе в Олимпиаду–2026

Фигурист Петр Гуменник получил 93,80 балла за чистый прокат в короткой программе квалификационного турнира к Олимпийским играм 2026 года, который проходит в Пекине. Об этом пишет РИА Новости.

Гуменник безошибочно выполнил все элементы, в том числе каскад четверной флип-тройной тулуп, четверной сальхов и аксель в три с половиной оборота. Российский фигурист занял первое место.

В мужском одиночном катании разыгрываются пять квот на Игры в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо, они пройдут с 6 по 22 февраля.

Российские одиночники выступают в нейтральном статусе. В танцах на льду и парном катании спортсменов из РФ не допустили.

Накануне российская фигуристка Аделия Петросян выступила на отборочном турнире Олимпиады-2026. Она получила за свое выступление получила 68,72 балла. На втором месте расположилась представляющая Грузию Анастасия Губанова, которая за свой прокат набрала 68,08 балла. Тройку лучших замкнула бельгийка Луна Хедрикс, выступление которой судьи оценили в 66,92 балла.

Позже Международный союз конькобежцев (ISU) высоко оценил короткую программу Петросян, назвав ее потрясающей.

Ранее бельгийская фигуристка Луна Хендрикс отказалась говорить о Петросян на отборе ОИ.