На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Петербурженка изувечила гостя ножом и была арестована

В Петербурге арестовали женщину, которая ударила мужчину ножом
close
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Санкт-Петербурга арестовали женщину, ударившую ножом своего знакомого. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Поножовщина произошла в ночь на 18 сентября в квартире на Замшиной улице. По версии следствия, хозяйка квартиры Олеся Козлова поссорилась с гостем и нанесла ему один удар ножом в область туловища. Причина конфликта между нападавшей и пострадавшим остается неизвестной.

Мужчине понадобилась медицинская помощь, эксперты установили, что его здоровью был причинен тяжкий вред. Тем временем петербурженку задержали по горячим следам.

Женщина утверждала, что не собирается скрываться от следствия, а также намерена оказывать помощь и поддержку потерпевшему, поэтому попросила отправить ее под домашний арест. Однако сегодня Калининский районный суд заключил Козлову под стражу до 17 ноября. Ведется следствие.

Ранее мужчина попал в реанимацию после кровавой поножовщины в петербургской коммуналке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами