Петербурженка изувечила гостя ножом и была арестована

В Санкт-Петербурга арестовали женщину, ударившую ножом своего знакомого. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Поножовщина произошла в ночь на 18 сентября в квартире на Замшиной улице. По версии следствия, хозяйка квартиры Олеся Козлова поссорилась с гостем и нанесла ему один удар ножом в область туловища. Причина конфликта между нападавшей и пострадавшим остается неизвестной.

Мужчине понадобилась медицинская помощь, эксперты установили, что его здоровью был причинен тяжкий вред. Тем временем петербурженку задержали по горячим следам.

Женщина утверждала, что не собирается скрываться от следствия, а также намерена оказывать помощь и поддержку потерпевшему, поэтому попросила отправить ее под домашний арест. Однако сегодня Калининский районный суд заключил Козлову под стражу до 17 ноября. Ведется следствие.

