На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мужчина попал в реанимацию после кровавой поножовщины в петербургской коммуналке

78.ru: в Петербурге мужчина попал в реанимацию после поножовщины в коммуналке
close
Depositphotos

В Петербурге ссора в коммунальной квартире закончилась поножовщиной. Об этом со ссылкой на источник сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел 15 августа в коммунальной квартире дома на улице Дыбенко. В ходе ссоры один из жильцов получил проникающее ножевое ранение в живот. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение и поместили в отделение реанимации.

Правоохранительные органы задержали подозреваемого — соседа пострадавшего. На мужчину составили административный протокол за мелкое хулиганство. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого в Нижнем Новгороде пенсионер изрубил топором пьяного соседа. Перед этим они вместе распивали спиртные напитки.

Ранее москвич изрезал ножом собаку жены и ее саму, обсуждая развод.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами