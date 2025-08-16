Мужчина попал в реанимацию после кровавой поножовщины в петербургской коммуналке

78.ru: в Петербурге мужчина попал в реанимацию после поножовщины в коммуналке

В Петербурге ссора в коммунальной квартире закончилась поножовщиной. Об этом со ссылкой на источник сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел 15 августа в коммунальной квартире дома на улице Дыбенко. В ходе ссоры один из жильцов получил проникающее ножевое ранение в живот. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение и поместили в отделение реанимации.

Правоохранительные органы задержали подозреваемого — соседа пострадавшего. На мужчину составили административный протокол за мелкое хулиганство. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

