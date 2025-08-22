На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Алтае женщина истязала грудного ребенка после ссоры с его отцом и свекровью

Жительница Алтая получила условный срок за истязание младенца
На Алтае женщину осудили за истязание младенца, сообщает следственное управление СК России по республике.

По данным следствия, 30-летняя мать неоднократно причиняла своему грудному ребенку физическую боль и страдания, используя малозначительные поводы для насилия, особенно после ссор с сожителем и его матерью. Преступления происходили в селе Майма с декабря прошлого года по март этого.

Когда отец и бабушка заметили следы побоев на ребенке, они ограничили мать в общении с малышом и обратились в полицию. Женщина признала свою вину. Ребенка передали под опеку его отцу. Сейчас органы опеки добиваются лишения матери родительских прав.

Суд назначил женщине наказание в виде трех лет и двух месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.

Ранее на Камчатке мать получила четыре года колонии за издевательства над дочерью.

