Россиян предупредили об опасности популярных схем «гарантированного заработка» от блогеров

Социальные сети все чаще становятся не только источником информации и развлечения, но и площадкой для продвижения сомнительных схем быстрого заработка. Обещания «дохода без усилий», «инвестиций с гарантией» или «секретных методик, позволяющих разбогатеть» привлекают внимание, но на деле могут обернуться потерей времени и денег. Борис Борзунов, директор по сберегательным продуктам СК «Росгосстрах Жизнь», рассказал «Газете.Ru» про самые распространенные приемы и объяснил, как отличить реальную возможность получать дополнительный доход с помощью вложений денежных средств от манипуляции.

«Один из главных признаков возможной ловушки — акцент на «легкости» и «гарантированности» высокой прибыли. Если блогер утверждает, что вы сможете заработать десятки тысяч рублей в считанные дни без риска, стоит насторожиться. На финансовых рынках нет безопасных инструментов с высоким доходом без риска: чем выше обещанная прибыль, тем больше вероятность, что вас могут обмануть. Чтобы проверить информацию, достаточно поискать независимые отзывы или официальные данные о компании или продукте, который рекламируется», — объяснил он.

Многие предложения строятся на обещании доступа к «закрытым» стратегиям, «эксклюзивным инсайдам» или «методикам, которые скрывают банки». На практике такие материалы оказываются набором очевидных советов, доступных в открытых источниках. Стоит помнить: действительно работающие финансовые инструменты прозрачны, а их правила и риски можно проверить в официальных документах и на профильных ресурсах.

«Популярный прием — демонстрация «успеха» самого блогера: фотографии с дорогими машинами, отдыхом за границей, скриншоты счетов. Такой визуальный ряд создает иллюзию достоверности, но не является доказательством. Важно помнить, что любая картинка в соцсетях может быть постановочной, сделанной в фотошопе или сгенерированной нейросетью. Перед тем как доверять таким примерам, полезно задать себе простые вопросы: действительно ли это реальные подтверждения доходов? Действительно ли стоит рискнуть своими деньгами, чтобы проверить?» — посоветовал он.

Часто «проекты» в соцсетях не имеют юридической регистрации, лицензий или официальных контактов. Предлагая перевести деньги на карту или электронный кошелек, организаторы снимают с себя любую ответственность. Чтобы избежать рисков, нужно проверять, есть ли у компании сайт с реквизитами, официальные договоры, лицензии Центрального банка или других надзорных органов на осуществление таких видов деятельности, рейтинги надежности. Чтобы не ошибиться, лучше выбирать крупные компании на рынке, которые дорожат своей репутацией.

«Чтобы не попасть в ловушку, главное правило — критически оценивать любую информацию. Реальные инвестиционные или образовательные проекты никогда не гарантируют сверхприбыли и всегда раскрывают риски. Прежде чем принимать решение, стоит проверить источник, уточнить юридический статус компании, сравнить данные с независимыми отзывами. Если у вас остаются сомнения, лучше отказаться от участия: надежные инструменты для вложений всегда открыты и прозрачны», — посоветовал эксперт.

Финансовые ловушки в соцсетях построены на доверии и желании быстро заработать. Чтобы не стать их жертвой, важно сохранять критичность мышления и тщательно изучать информацию. Если какие-то параметры инструмента или стратегии остаются вам не понятными или человек, предлагающий вам в них поучаствовать, начинает на вас давить и говорить, что «такое предложение доступно только сегодня и только для вас», лучше отказаться. Чем более громкими и привлекательными кажутся обещания, тем выше вероятность, что вами умело манипулируют, резюмировал он.

