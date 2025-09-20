На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россияне раскрыли суммы трат на подарки близким

Большинство россиян готовы тратить на подарки близким не больше 5 тысяч
Dmitry Galaganov/Shutterstock/FOTODOM

Большинство (62%) россиян готовы потратить на подарки до 5 тыс. рублей. Каждый пятый — до 10 тыс. рублей. Для 18% приемлемы варианты от 11 тыс. рублей, причем 3% из них могут позволить себе подарки дороже 100 тыс. рублей.

Это показало исследование компании Röndell, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Многие опрошенные рассказали, что покупают более дорогие вещи, чтобы порадовать близкого человека. Почти половина (42%) согласны переплатить, если найдут уникальную вещь, которая точно обрадует близкого человека. Для 27% решающим фактором становится особый случай, например юбилей. При этом каждый третий (30%) всегда стремится выбрать самый дорогой подарок из возможных, руководствуясь принципом «лучшее — для близких». Лишь 1% участников уверены, что ценность подарка определяется эмоциями, а не его стоимостью.

Главным поводом для дорогого подарка россияне считают день рождения близкого человека — так ответили 62% опрошенных. Еще 18% могут выбрать дорогостоящий вариант на любой праздник в зависимости от необходимости.

Менее популярными поводами для значительных трат оказались Новый год (10%) и другие семейные праздники (8%). При этом 2% респондентов отметили, что дарят дорогие вещи своим близким просто так, без особого повода.

Почти половина опрошенных видят идеальный подарок для близких в вещи, которая прослужит долгие годы. Они готовы платить больше за качество материалов и изготовления (25%), а также за надежность и гарантию долгого срока службы (24%). Еще 18% отметили, что более дорогой подарок заставляет их выбирать эксклюзивность вещи: желание подарить что-то особенное, чего нет у других. Для 8% решающим фактором становятся дополнительные функции и возможности, отсутствующие у более дешевых аналогов.

Большинство россиян чаще всего выбирают дорогие подарки для самых близких: партнера (75%), детей (65%), родителей (65%). Реже такие презенты дарят братьям и сестрам (28%). Каждый четвертый готов переплатить, чтобы порадовать друга или подругу, и только 5% выбирают дорогие варианты для дальних родственников.

Ранее выяснилось, что почти половина россиян передаривают подарки.

