Россиянам объяснили, как почистить печень после отказа от алкоголя

Врач Ломова: после отказа от алкоголя нужно употреблять не менее 2000 калорий

Не секрет, что алкоголь — это очень токсичный продукт для печени. А если человек употребляет его регулярно, то нагрузка на этот орган значительно увеличивается. К счастью, здоровье этого органа можно достаточно быстро восстановить, если, конечно, речь не идет о серьезном поражении. О том, как это сделать, «Газете.Ru» рассказала врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Валерия Ломова.

Для начала врач предупредила, что чрезмерное потребление алкоголя может привести к жировому гепатозу, циррозу, кардиомиопатии и даже онкологическим заболеваниям, включая рак печени. Поэтому следует быть внимательнее к своему здоровью, чтобы не допустить развития таких заболеваний. При этом на начальных стадиях, при стеатозе, можно достаточно быстро вернуть ее в нормальное состояние, если придерживаться ряда рекомендаций.

Как ни странно, первый и основной шаг — полный отказ от алкоголя. Также, если есть лишний вес, необходимо заняться похудением и пересмотреть питание.

«В случае, если человек несвоевременно обратил внимание на проблему, и возник фиброз, потребуется консультация врача. На основе анализов крови и инструментальной диагностики специалист подберет индивидуальную терапию. Однако следует помнить, что даже при серьезных повреждениях печени отказ от спиртного, правильное питание и соблюдение назначенного лечения способны значительно улучшить состояние органа», — подчеркнула специалист.

При этом она обратила внимание, что важную роль в восстановлении печени играет сбалансированный рацион. В частности, суточная калорийность должна составлять не менее 2000 ккал, а содержание белка — 1–1,5 г на килограмм массы тела. При этом важно ограничить потребление соли, консервов, колбас, жирной, острой и жареной пищи. Предпочтение лучше отдавать овощам, ягодам, зелени, нежирному мясу и рыбе.

«Для ускорения процесса очищения печени от токсинов важно придерживаться правильного питьевого режима. Достаточное потребление чистой воды комнатной температуры способствует выведению вредных веществ», — добавила Ломова.

Также она обратила внимание, что сегодня существует множество препаратов для восстановления печени. Однако важно понимать, что назначать их должен только врач-гепатолог, исходя из конкретной ситуации и индивидуальных особенностей пациента.

Еще одним важным этапом в восстановлении печени, который многие люди упускают, является физическая активность. Занятия спортом помогают насыщать органы кислородом, улучшая обмен веществ и ускоряя регенерацию тканей, подчеркнула специалист.

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